Navalny | l’ex braccio destro aggredito a martellate in Lituania

(Di mercoledì 13 marzo 2024) (Adnkronos) – L’attivista dell’opposizione russa Leonid Volkov, exdel leader dell’opposizione Alexeymorto in carcere a febbraio, è statofuori dalla sua casa a Vilnius, in, secondo la portavoce Kira Yarmysh. “Leonid Volkov è statofuori casa. Qualcuno ha rotto il finestrino dell’auto e gli ha spruzzato gas lacrimogeno negli occhi, dopo di che l’aggressore ha iniziato a colpire Leonid con un martello”, ha detto Yarmysh in un post sui social media. Anche Ivan Zhdanov, direttore della Fondazione anticorruzione di, ha detto che Volkov è stato“vicino a casa” e che è stato “colpito alle gambe con un martello e alle braccia”. Volkov è stato presidente della Fondazione anticorruzione ...

