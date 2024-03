(Di mercoledì 13 marzo 2024) (Adnkronos) – ''Continueremo a lavorare e non ci''. Così, in un video postato su Telegram, ildel defunto dissidente russo Alexei, ha voluto rispondere a chi, nelle scorse ore, lo hasotto casa. L'aggressione subita, ha affermato, è il "caratteristico saluto da bandito" da parte degli

Navalny, braccio destro Leonid Volkov aggredito a martellate: "Non ci arrenderemo a Putin": "Un uomo mi ha aggredito nel cortile, colpendomi sulla gamba circa 15 volte. Volevano letteralmente fare di me una cotoletta" ''Continueremo a lavorare e non ci arrenderemo''. Così, in un video postat ...adnkronos

Le martellate in piena Europa contro Volkov, tutto il team Navalny nel mirino delle operazioni estere di Putin. Gli aggressori erano almeno due e hanno agito indisturbati: È l’inizio, non la fine, del Grande terrore putiniano. Le foto diffuse da uno dei dirigenti della Fondazione Navalny sono agghiaccianti: vi si vede il volto di Leonid Volkov, per anni il capo dello st ...msn