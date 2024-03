Nardi-Paul oggi in tv | ATP Indian Wells 2024 | orario | programma | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 13 marzo 2024)(2° match e iniziodalle 19.00 italiane) Lucafarà il proprio ritorno in campo. Il giovane pesarese sarà di scena negli ottavi di finale del Masters1000 die affronterà l’americano Tommy(n.17 del ranking), dopo aver realizzato l’impresa delle imprese: battere Novak Djokovic (n.1 del mondo) e conquistare per la prima volta in carriera l’accesso a un turno del genere in un torneo di questa tipologia. Un percorso molto particolare quello di. Sconfitto dal belga David Goffin nell’ultimo turno delle qualificazioni, il nostro portacolori è rientrato in gioco per la rinuncia dell’argentino Tomás Martín Etcheverry. Dal momento che il sudamericano era testa di serie, Luca ha potuto godere anche del bye e quindi ha iniziato il ...