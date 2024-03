Nardi-Paul | Indian Wells ottavi di finale | ultime e diretta TV

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Questa sera, con orario stimato per le 20.20, Lucaaffronta Tommynella sfida valida per glididegli2024. Un match da non perdere e in cui l’italiano sarà sicuramente galvanizzato dal grande successo maturato contro Novak Djokovic e adesso spera di spingersi più avanti possibile nella competizione. Ecco dunque quali sono lenovità e dove vedere inil matchdi: leDopo essere andati sulla luna, si ritorna per qualche ora sulla terra per il prossimo incontro. Battere il proprio idolo ...