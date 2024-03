Nardi-Paul in tv | ottavi di Indian Wells | orario e dove vedere il match

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024), 13 marzo 2024 – "Ah gioco contro Tommy? Davvero? Non lo sapevo, non avevo guardato il tabellone – dice ridendo –. Grazie per avermelo detto. Non so cosa dire. Sicuramente preparerò ilcon i miei coach e sarà molto difficile, perché sta giocando bene e mi piace il suo stile. Vedremo cosa succederà". Lucarisponde, ironicamente, così a un giornalista che gli ha chiesto un'opinione sul suo prossimo avversario aglidi finale di, lo statunitense Tommy. Luca, classe 2003 da Pesaro, ha compiuto una vera e propria impresa battendo nientepopodimeno che il numero 1 del ranking Atp Novak Djokovic per 2-1 con i parziali di 4-6, 6-3, 3-6. Una partita magistrale del ...