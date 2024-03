Nardi | il fratello | “Invito del Napoli al Maradona? Può solo far piacere Luca ha festeggiato così lo Scudetto”

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Niccolòdel tennista, ha parlato dell’amore di tutta la famiglia per la squadra del. La stagione delcampione d’Italia in carica continua ad essere deludente. Dopo l’attuale settimo posto, il team partenopeo ha dovuto dire addio anche alla Champions League. Gli azzurri, infatti, sono usciti sconfitti dal match di ritorno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Murrone, presidente del Circolo Baratoff: «A 4 anni Luca era già un talento. È amico di Sinner, si danno consigli»: si ricorda la prima volta che ha visto Luca Nardi «Avrà avuto 4-5 anni. Ancora non passava con la testa la rete ma sapeva già tenere in mano, benissimo, la racchetta». È vero che veniva al campo per ...msn

Chi è Luca Nardi, il tennista italiano che ha battuto Djokovic: Chi è il tennista Luca Nardi che ha sconfitto il numero uno Novak Djokovic all'Indian Wells Carriera, famiglia, interessi ...focusjunior

Pagina 2 | Nardi, la lunga marcia di Luchino: storia di un talento atteso da tempo: Nel ranking ATP a 14 anni, colpì subito tecnici e avversari. Pesarese di padre napoletano, è un grande tifoso dei campioni d’Italia ...corrieredellosport