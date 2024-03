Nardi eliminato negli ottavi a Indian Wells | Paul vince 6-4 | 6-3

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 13 marzo 2024) L'azzurro battuto in 2 set dall'americano Lucadi finale dell'Atp Masters 1000 di. Il ventenne di Pesaro, reduce dal successo contro il numero 1 del mondo Novak Djokovic, viene sconfitto dallo statunitense Tommy. L'americano, testa di serie numero 17, si impone per 6-4, 6-3 in 1h20' e ora