Nardi eliminato negli ottavi a Indian Wells | Paul vince 6-4 | 6-3

(Di mercoledì 13 marzo 2024) (Adnkronos) – Lucadi finale dell'Atp Masters 1000 di. Il ventenne di Pesaro, reduce dal successo contro il numero 1 del mondo Novak Djokovic, viene sconfitto dallo statunitense Tommy. L'americano, testa di serie numero 17, si impone per 6-4, 6-3 in 1h20' e ora si prepara ad affrontare L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

L'azzurro battuto in 2 set dall'americano Luca Nardi eliminato negli ottavi di finale dell'Atp Masters 1000 di Indian Wells . Il ventenne di Pesaro, reduce dal successo contro il numero 1 del mondo ... (sbircialanotizia)

Diretta Nardi, segui la sfida contro Paul agli Atp di Indian Wells LIVE: Luca Nardi era stato eliminato nelle qualificazioni del torneo statunitense, ma grazie all'infortunio di Etcheverry è rientrato nel tabellone principale come lucky loser. L'azzurro ha prima battuto il ...corrieredellosport

Luca Nardi batte l'idolo Djokovic: «Un miracolo, ora vi racconto il giorno più bello della mia vita». Coach Galimberti: «Da top 20»: PESARO «Ogni volta che vado a letto vedo Novak». Adesso magari sarà Djoko a sognarlo. Luca Nardi, anni 21 il prossimo 6 agosto, pesarese, professione tennista, l’ha definito «miracolo». Racchetta per ...corriereadriatico

Italiani in campo oggi 13 marzo: Nardi sfida Paul. Bolelli/Vavassori cercano la finale. Fognini debutta a Phoenix. Quote e orari: Dal sogno Nardi alla sfida del duo Bolelli e Vavassori: la serata a tema tennis a Indian Wells. Debutto a Phoenix per Fognini ...ubitennis