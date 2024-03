Napoli | non c’è ancora la data per la discussione dello stadio a Bagnoli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Non solo la ristrutturazione di San Siro, un altro argomento caldo nel mondo del calcio riguarda la costruzionedel, come annunciato dal presidente Aurelio De Laurentiis. La situazione è, però,in alto mare e non è stata fissata unaper ladel progetto. All’incontro con il sindaco e presidente della squadra di calcio dovrebbe partecipare anche l’amministratore delegato di Invitalia, Bernardo Mattarella. La conferma è arrivata dal sindaco Gaetano Manfredi. “Se è un argomento che il presidente De Laurentiis vuole approfondire, sicuramente approfondiremo”, ha detto a margine di un incontro stampa in sala Giunta.