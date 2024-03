Napoli | Lindstrom è un potenziale fuoriclasse | sarà l’uomo in più della prossima stagione?

(Di mercoledì 13 marzo 2024) La SSC, in questa, non è riuscita ad esprimere il proprio. La squadra di Francesco Calzona è uscita dalla Champions League e molti calciatori sono stati sotto le aspettative. Tra questi anche, il quale non è riuscito a mettere a segno una rete importante sul finale di gara. Il nuovo mister L'articolo

Napoli , le pagelle della sconfitta contro il Barcellona in Champions League: bocciato l’attacco, Osimhen e Kvara non incidono Il Napoli dice addio alla Champions League (e al Mondiale per Club) ... (calcionews24)

Cosa abbiamo capito di Lindstrom e cosa non ci è piaciuto: Jesper Lindstrom è il giocatore più chiacchierato del momento per il colpo di testa a lato che poteva valere il pari a Barcellona ...tuttonapoli

Fedele: “Tanta rabbia, il Napoli cacci gli attributi. Rigore Con i sé e con i ma…”: Dopo la sconfitta in Champions League per mano del Barcellona, Enrico Fedele ha parlato del Napoli a Radio Marte.mondonapoli

Paolillo: “Giusto lasciar partecipare la Juve al Mondiale Non mi esprimo”: L’ex direttore generale dell’Inter Ernesto Paolillo è intervenuto a Radio Punto Nuovo per parlare del Napoli dopo l’eliminazione in Champions League. Di seguito le sue parole: “Che peccato per il Napo ...mondonapoli