Napoli ko | Juve al Mondiale per Club | “Ci guarderete in tv” Piovono sfottò sui social

(Di mercoledì 13 marzo 2024) L’eliminazione deldalla Champions regala allantus il pass per ilper2025. Esplodono glidei tifosi bianconeri sui. CALCIO– Ilesce sconfitto dal Barcellona e dalla Champions League, ma a fare festa è lantus che si qualifica al prossimopergrazie al miglior ranking UEFA rispetto agli azzurri. Una beffa che ha scatenato l’ironia dei tifosi bianconeri sui. Addio al sognoper ilLa sconfitta per 3-1 contro il Barcellona decreta la fine del cammino europeo dele preclude anche la strada per il rinnovatoper ...

Fine della corsa. Il Napoli viene eliminato dal Barcellona negli ottavi di finale di Champions ed in sul colpo dice addio all? Europa ed anche al mondiale per club. La maledizione dei catalani... (ilmattino)

Con la sconfitta del Napoli in Champions League contro il Barcellona la Juve si qualifica ufficialmente al Mondiale per Club nel 2025 La Juve è ufficialmente qualificata al Mondiale per Club che ... (calcionews24)

Mondiale per Club, Infantino: "Complimenti Juve per la qualificazione": I bianconeri, grazie all'eliminazione dalla Champions League del Napoli, hanno ottenuto la certezza di partecipare al Mondiale per Club nel 2025. (da gianni_infantino Instagram) ...corrieredellosport

Napoli ko in Spagna, Barcellona ai quarti di Champions: I catalani si impongono 3-1, eliminano gli azzurri di Calzona e mandano la Juve al Mondiale per club BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - ...sport.tiscali

Napoli ko col Barcellona e Juve al Mondiale per club: ironie social: La sconfitta degli azzurri è un regalo per il club bianconero che si qualifica alla nuova competizione pur non partecipando alle coppe europee in questa stagione ...tuttosport