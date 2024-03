Napoli ko in Spagna | Barcellona ai quarti di Champions

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 13 marzo 2024)) (ITALPRESS) – Arrivederci. Niente da fare per il, che perde 3-1 contro ilnel ritorno degli ottavi di finale (1-1 all'andata al Maradona), pagando con l'eliminazione, ma anche con l'esclusione dal prossimo Mondiale per club in favore della Juventus. Decisive per gli spagnoli le reti di Lopez, Cancelo e Lewandowski, intervallate da quella di Rrahmani che aveva firmato il momentaneo 2-1. Si giocava tanto la squadra di Calzona che non ha sfigurato, ma ha ceduto agli azulgrana di Xavi capaci di piazzare un micidiale 1-2 e di portarsi sul 2-0 dopo 17 minuti. A trovare la rete del vantaggio è quindi il, al quarto d'ora, con l'incursione sulla sinistra di Rapinha e il pallone messo in area per Fermin Lopez, libero di colpire con il ...