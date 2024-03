Napoli ko a Barcellona | la Juve va al Mondiale per Club

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Con la sconfitta delin Champions League contro illasi qualifica ufficialmente alpernel 2025 Laè ufficialmente qualificata alperche si disputerà, in formula totalmente rinnovata, nel 2025. Il verdetto è arrivato questa sera grazie alla sconfitta delcolper 3-1 nel match valido per gli ottavi di ritorno di Champions League. I partenopei, che hanno 5 punti in meno dei bianconeri nel ranking Uefa (47 a 42), avevano bisogno di vincere per tentare il sorpasso sui bianconeri. Ma così non è stato. Di seguito il comunicato dei bianconeri. «È ufficiale: lantus prenderà parte alla prima edizione del nuovo formato del ...