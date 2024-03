Napoli fuori dalla Champions | Calzona e Rrahmani…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 13 marzo 2024) L’allenatore delFrancescoha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset dopo la sconfitta con il Barcellona. Di seguito le sue parole. “”C’è delusione perché siamo venuti a Barcellona con la voglia di vincere la partita, ma non ci siamo riusciti. Siamo partiti malissimo e abbiamo perso tanti palloni dando fiducia agli avversari. All’andata fu tutta un’altra gara, era difficile organizzare qualcosa perché ero arrivato da un giorno, in questo match invece abbiamo sbagliato l’approccio iniziale e sotto 2-0 la partita è diventata difficile da recuperare”., la sostituzione di Politano… “Perché ho sostituito Politano? Era stanco,ho ottimi calciatori e avevo bisogno di gente fresca che potesse andare in pressione. Matteo ha fatto una buona partita. Non siamo stati bravi a fare la fase ...