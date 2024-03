Napoli | Del Genio | “Calzona…” E Sarri…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Sull’eliminazione deldalla Champions League ha detto la sua anche Paolo Del. Di seguito le parole del giornalista e conduttore radiofonico. “C’era un certo entusiasmo nel pre-partita, ma poi bisogna andare in campo con i giocatori e l’organizzazione che abbiamo. L’organizzazione mi lascia un po’ perplesso”. L’allenatore… “Stimo Calzona, ma è sempre stato presentato come il mago della difesa a 4 e se c’è qualcosa che è andato a vento è stata proprio la difesa a 4, che non sapeva quando salire e quando scappare, sincronismi sotto zero. Calzona non ha portato quegli accorgimenti tattici che speravo di vedere. Ora 10 partite di campionato e il problema non sono i punti che ci distanziano”. Ilnon ha ancora avuto quella partita che… “Ilnon ha avuto ancora quella partita che dia il ...