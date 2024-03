Napoli | Calzona sul futuro in azzurro | «Deciderò con la Federcalcio slovacca»

Francesco Calzona è sia l’allenatore del Napoli, sia il commissario tecnico della Slovacchia. Oggi c’è stata la conferenza con la nazionale slovacca per annunciare i convocati in vista delle ... (ilnapolista)

Milan, Pioli: “Inchiesta Non ho detto nulla alla squadra, ho visto concentrazione”: Visualizzazioni: 255 Stefano Pioli, allenatore del Milan, è in conferenza stampa per presentare la sfida tra Slavia Praga e Milan, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League e in pr ...calciostyle

Iezzo: “Calzona deve fare anche scelte poco popolari, spazio a chi dà il massimo”: Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, dove ha commentato la sconfitta subita dagli azzurri contro il Barcellona ...iamnaples

Iezzo: "Calzona deve essere bravo a far capire alla squadra una cosa": Il tempo a disposizione non è molto, il Napoli deve dare il massimo: in questo senso Calzona deve lavorare sulla testa dei calciatori e mettere in campo i calciatori che hanno voglia di fare qualcosa ...tuttonapoli