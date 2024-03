Napoli | al via i lavori in Galleria Umberto I | dureranno un anno

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Iniziano idi miglioramento della. Si focalizzerprima sulla rifinitura del pavimento in marmo (al momento in pessime condizioni) e sulla costruzione del punto di sorveglianza. A tal proposito, il Comune ha emesso un’ordinanza per facilitare la fase iniziale della ristrutturazione., al via iinI:un L'articolo Teleclubitalia.