Mutui casa 2024 | rate variabile giù Anche nel 2025 Di quanto? aggiornamento 13 MARZO

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ultime notizie: nuovi segnali positivi. Cosa riferiscono le stime.: nuovi segnali positivi sull’andamento dei piani di ammortamento volti all’acquisto di un immobile. Secondo nuove stime, ledi quelli a tassopotrebbero scendere a un ritmo di 100 euro al mese nel corso di quest’anno. La deflessione dovrebbe proseguirenel. I dettagli sulle previsioni più autorevoli in merito.delin discesa. Di: nuovi segnali positivi sull’andamento dei piani di ...

È vero, per la prima volta si segnala una discesa rilevante dei tassi di mutui : a gennaio i prestiti per l’acquisto di abitazioni sono diminuiti al 4,38% contro il 4,82% di dicembre. I dati sono ... (lanotiziagiornale)

L’odissea di 12 famiglie fuori casa da sei anni: “E paghiamo il mutuo...”: Massa Carrara, inagibile dal 2018 lo stabile di via Montebelli alle porte di Licciana Nardi: “Alcuni professionisti che avevano lo studio costretti ad andare altrove” ...lanazione

casavo, 'per acquistare casa Madrid e Roma più accessibili': Madrid e Roma sono le città più accessibili per chi guadagna 2000 euro al mese e vuole acquistare casa con un mutuo all'80% mentre Milano registra prezzi in crescita costante e Parigi si conferma la p ...ansa

Taglio dei tassi di interesse rimandato a dopo l’estate: la conferma arriva dalla BCE: La Banca centrale europea decide di posticipare il taglio dei tassi di interesse. Ecco a cosa porterà questa decisione.informazioneoggi