“Mussolini? Uno statista ma non do giudizi” | la non risposta di Vannacci a Floris Calenda | “Lei non vuole dire ‘io so’ fascista’”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) “Lei dice cheè uno, ma come giudica unoche ha diviso il paese, ha ucciso persone promulgando le leggi razziali e appoggiando l’Olocausto, ha ucciso e imprigionato gli oppositori politici e ha mandato l’Italia in una guerra insensata?”. È la domanda che Giovanninella sua trasmissione Dimartedì (La7) rivolge ripetutamente al generale Roberto, ospite del talk show politico assieme al leader di Azione Carlo. Ma il militare, benché incalzato dal giornalista e dal politico, ripete più volte la sua non: “Non le rispondo perché non voglio daresu un uomo politico e su un periodo storico, che mi trascinerebbero su un aspetto politico di questa situazione”.rinnova ...