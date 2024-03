Musica | gin e notti di crack | arrestata la gang del giovane trapper

(Di mercoledì 13 marzo 2024) La polizia è arrivata nell’appartamento di via Nizza su segnalazione di una vicina. Fermati l’artista e due amici. Sul tavolo, dietro alla porta d’ingresso, gli agenti hanno trovato i primi “tegolini” ed è scattata la perquisizione

Si alza il sipario su un’altra avventura tra le note per il cantante Gino Giorgieri . La sua città natia segna la svolta per il futuro artistico. Uno spettacolo tra le mura amiche per incorniciare ... (lanazione)

Menu No tracklist! Da Carter Oblio a Roma si cena a suon di Musica: Selezionatissime playlist Musicali e un giradischi che suona lento accompagnano i piatti dello chef Ciro Alberto Cucciniello in perfetto abbinamento con cocktail Musicali per una serata romana fuori d ...italiaatavola

A Firenze appuntamento per gli appassionati di Gin: Il prossimo lunedì 11 marzo a partire 18.30 presso il panoramico Rooftop Bar di The Social Hub Florence, punto di riferimento nel panorama della miscelazione in città, è prevista un guest shift a quat ...nove.firenze

Daste, torna la festa del Gin bergamasco: L’8 e il 9 marzo al Daste di via Daste e Spalenga torna «Berghem Gin Fest». Dall’idea di Gin Ceck, pseudonimo social di Francesco Milanesio, noto influencer del settore, un tour alla scoperta dei ...ecodibergamo