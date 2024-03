Muschio Selvaggio e poi l' arresto | di nuovo in carcere il trapper Medy Cartier

Che ne sarà del podcast Muschio Selvaggio ? La questione è più che mai aperta. La battaglia legale in corso tra Fedez e Luis Sal sulle quote della società di gestione ha portato il rapper a decidere ... (ilfattoquotidiano)

“Fedez torna a ballare da solo”: addio del team ‘anti crisi’ che ha gestito la rottura con Chiara Ferragni: “Fedez torna a ballare da solo”: addio del team ‘anti crisi’ che ha gestito la rottura con Chiara Ferragni. La nota ufficiale.blogtivvu

Medy Cartier, il trapper torna in carcere: revocato l'affidamento. Ieri l'intervista con Fedez in “Muschio Selvaggio”: Medy Cartier torna in carcere. Nel pomeriggio di ieri gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito l'ordine di esecuzione per la carcerazione nei confronti del trapper Medy ...leggo

