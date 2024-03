MusArt Firenze 2024 ospita l’unica data toscana dei CCCP – Fedeli alla linea

(Di mercoledì 13 marzo 2024)del tour estivo deisarà alFestival di, i biglietti Anche isul palco delFestival! Dopo l’essersi ritrovati, la mostra reggiana, le date berlinesi e l’uscita dell’album Altro Che Nuovo Nuovo, la storica band torna sulle scene italiane: venerdì 26 luglio sarà in concerto al Parco Mediceo di Pratolino,, nell’ambito del tour In FEDELTÀ lac’è. A 40 anni dal primo EP, Ortodossia, Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur saliranno sul ...

Firenze , 14 febbraio 2024 - Loreena Mckennitt e Il Volo sono i primi nomi del Musart Festival 2024 e saranno in concerto al Parco Mediceo di Pratolino. Loreena Mckennitt sarà in concerto domenica 21 ... (lanazione)

Annunciati i primi ospiti di MusArt Festival Firenze 2024 che cambia location , sul nuovo palco live i Pooh , Il Volo , Roberto Vecchioni e tanti altri Nuovi scenari per il MusArt Festival Firenze . In ... (spettacolo.eu)

Cccp-Fedeli alla linea, al via da Bologna tour italiano: I Cccp-Fedeli alla linea tornano sulle scene live in Italia con il tour 'In Fedeltà la linea c’è' che prenderà il via da Bologna il 21 maggio prossimo. Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annare ...adnkronos

Il 26 luglio CCCP – Fedeli alla Linea in concerto al MusArt Festival di Firenze: La storica band che ha da poco pubblicato il disco "Altro Che Nuovo Nuovo" venerdì 26 luglio sarà in concerto al Parco Mediceo di Pratolino ...intoscana

I Cccp in concerto a Firenze al parco mediceo di Pratolino: Concerto dei Cccp - Fedeli alla linea il 26 luglio nel parco mediceo di Pratolino a Firenze, nell'ambito del tour "In fedeltà la linea c'è". (ANSA) ...ansa