Muore schiacciato da macchinario | CGIL | CISL | UIL chiedono convocazione urgente Comitato provinciale sicurezza

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Caserta. E’ mortoda un. Aveva solo 25 anni Giuseppe Borrelli, l’operaio che ha perso la vita ieri sera nella Laminazione Sottile, un’azienda che produce laminati in alluminio a San Marco Evangelista: una strage continua. Ma indignarsi non basta. Dobbiamo fermare questa carneficina: è una scia di sangue inaccettabile, indegna di un Paese civile: in Italia sono già quasi 200, compresi in questa triste statistica quelli che hanno perso la vita “in itinere” e cioè per recarsi al lavoro. Si allunga così la lista tragica dei morti sul lavoro nella nostra provincia, una sequenza indegna di un Paese civile nel quale non è possibile tollerare o far ritenere fisiologico che ci debbano essere persone che non possano tornare, a casa per il solo fatto di essere andate a lavorare., UIL, nel ...