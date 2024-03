Muore folgorato a 22 anni | il Comune di Napoli | “Garantiremo noi una degna sepoltura”

(Di mercoledì 13 marzo 2024) La salma di Davide, 22, era rimasta senza sepoltura per problemi burocratici. Ilsi è mosso dopo la denuncia dell'associazione Chi rom e chi no.

Un nuovo incidente sul lavoro ha provocato la morte di un giovane uomo, di soli 26 anni, impegnato a concludere il suo turno di lavoro a Eboli , in provincia di Salerno. Non è stata ancora ... (ildifforme)

La gru del rimorchio di un camion che stava alzando per scaricare mangimi animali ha accidentalmente toccato i cavi dell’alta tensione. Una scarica da 20 mila volt lo ha colpito in pieno. È morto ... (teleclubitalia)

Giuseppe Borrelli morto in fabbrica a San Marco Evangelista: l'incidente sul lavoro nello stabilimento Laminazione Sottile: Si chiamava Giuseppe Borrelli, di 26 anni, il lavoratore deceduto ieri a San Marco Evangelista nello stabilimento dell'azienda Laminazione Sottile. Il giovane risiedeva a Volla e secondo ...ilmattino

Scampia, 22enne rom morto folgorato non può essere sepolto: Davide, il 21enne cittadino italiano morto folgorato nel campo rom di Scampia è ancora privo di una sepoltura. Alcune associazioni come Chi rom e chi no, Mediterraneo antirazzista, A Buon Diritto e ...ilmattino

Operaio morto in un incidente sul lavoro a Carpenedolo vicino Brescia: precipitato nel vuoto in un cantiere: Tragico incidente sul lavoro. Un operaio di origine albanese di 43 anni è morto dopo essere caduto per 7 metri mentre riparava il tetto di un’azienda nel comune di Carpenedolo, vicino a Brescia.notizie.virgilio