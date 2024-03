(Di mercoledì 13 marzo 2024) Alla fine l'accordo sullesenza frontiere è arrivato. Per prevenire la guida spericolata all'e per combattere il fenomeno'impunità...

Adolfo Urso , ministro delle Imprese del governo Meloni, ha presenta to in conferenza stampa, dopo il Consiglio dei ministri di giovedì 25 gennaio, la cosiddetta legge anti-Ferragni , cioè il ... (ilfattoquotidiano)

Più della metà delle sanzioni elevate per eccesso di velocità nel 2023 a Roma sono state rilevate dal tutor installato nella Galleria Giovanni XXIII : 154mila violazioni contro le 107mila registrate ... (fanpage)

stretta dell’Unione europea sulle Multe comminate all’estero . Chi realizza le infrazioni dovrà sempre pagare . In particolare quando queste riguardano l’eccesso di velocità alla guida in stato di ... (thesocialpost)

Multe prese all'estero, chi commette le infrazioni dovrà sempre pagare: in arrivo la stretta dell'Ue: Alla fine l'accordo sulle Multe senza frontiere è arrivato. Per prevenire la guida spericolata all'estero e per combattere il fenomeno ...corriereadriatico

Le Multe prese all’estero si dovranno sempre pagare: in arrivo la stretta dell’Ue, tutte le novità: Consiglio e Parlamento dell’Unione Europea hanno raggiunto un primo accordo per punire chi commette infrazioni stradali all’estero.blitzquotidiano

Le Multe in auto prese all’estero si dovranno sempre pagare: accordo trovato nell’Ue: Prima intesa per combattere il fenomeno dell'impunità degli automobilisti che commettono infrazioni stradali in un Paese diverso da quello di residenza ...ilsecoloxix