Multe autovelox | è possibile riceverne una per 1 km h in più? Il caso

Leggi tutta la notizia su blowingpost

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ti è mai capitato di ricevere una multa per eccesso di velocità di appena 1 km/h? Se sì, non sei solo. In Italia, sono numerose le segnalazioni di automobilisti multati per aver superato il limite di velocità di una cifra irrisoria. Ma è legale una multa per 1 km/h in? Scopriamone dinelle righe a seguire. Cosa dice la legge: Secondo il Codice della Strada, la tolleranza per gliè del 5%. In parole povere, significa che si può superare il limite di velocità fino al 5% senza essere multati. Quindi, se il limite è di 50 km/h, si può viaggiare fino a 52,5 km/h senza incorrere in sanzioni. Ma cosa succede se si supera il limite di 1 km/h? In teoria, si potrebbe essere multati anche per 1 km/h in. Tuttavia, la legge prevede che la multa sia proporzionata all’infrazione commessa. In questo ...