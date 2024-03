Msi | Magliaro | ‘Bersani sprezzante su Almirante? Non ricorda dialogo con Berlinguer’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Roma, 13 mar. (Adnkronos) – ?Bersani? Questo mi stupisce?. Massimo, che nella sua lunga carriera è stato anche lo storico portavoce di Giorgioe oggi è anima attivissima della Fondazione intitolata al leader missino, ieri era tra gli ospiti di DiMartedì, e in un’intervista al ‘Secolo d’Italia’ commenta il passaggio della trasmissione nel quale Pierluigi Bersani ha usato toni sprezzanti nei confronti die del Msi., che per un gioco di tempi televisivi non è riuscito a vedere la parte ‘incriminata’, resta sorpreso dalla reazione dell’esponente del Pd, da cui racconta di aver ricevuto sempre ?toni cordiali e rispettosi?, intrattenendo anche conversazioni non pregiudiziali di carattere politico. ?Mi dispiace non averlo sentito e che nessuno me lo abbia riferito, perché altrimenti avrei ...