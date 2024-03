MOVIOLA – Atletico Madrid-Inter | gol Griezmann | Morata non è in fuorigioco | gol regolare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Episodio daincon il gol disul quale i nerazzurri contestano una posizione didia inizio azione, che eventualmente sarebbe da considerare come influente nella giocata difensiva. Ma come dimostrano le immagini, seppur per un soffio, l’attaccante spagnolo pare essere in posizione assolutamente, così come ovviamentesuccessivamente. In entrambi i casi, qualora i due giocatori fossero stati in posizione geografica di, sarebbe stata da valutare la loro partecipazione attiva all’azione in ottica di un possibile annullamento, ma gli attaccanti dei colchoneros, in verità, sono entrambi in posizionea livello ...