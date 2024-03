Morto il 78enne Paul Alexander | l’uomo che ha vissuto 70 anni in un polmone d’acciaio

(Di mercoledì 13 marzo 2024), conosciuto come 'l'uomo dald'acciaio' o 'Polio', èl'11 marzo a 78, dopo averne trascorsi 70 rinchiuso in und'acciaio. Ilera rimasto paralizzato dopo essere stato colpito dalla poliomielite a Dallas, in Texas, nel 1952. Poteva muovere solo la testa, il collo e la bocca e la macchina lo ha tenuto in vita per decenni.

Tocca il lato B della giornalista durante l'intervista: scoppia la polemica, ma non è come sembra: Microfono alla mano, domande pronte, telecamera che la inquadra: Rawya Kassem sta per "intervistare" il suo interlocutore quando una mano morta si appoggia sul lato B della ...leggo

Gigio Morra è Morto, l'attore napoletano volto di Un posto al Sole aveva 78 anni. L'addio della moglie: «Il mio amore mi ha lasciato nella disperazione»: È Morto Gigio Morra, l'attore napoletano capace di spaziare dal teatro al cinema, noto volto di molte fiction tv e della soap «Un ...msn

Morto l’uomo di Valcanneto investito su via Doganale: Non ce l’ha fatta il Signor Giacomo, il 78enne di Valcanneto investito sulla Via Doganale lo scorso 28 febbraio. Le sue condizioni erano parse gravi sin da subito. Inutile il viaggio disperato all’Osp ...terzobinario