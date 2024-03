Morte Giuseppe Borrelli | la Procura iscrive due persone nel registro degli indagati

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Santa Maria Capua Vetere. Ladella Repubblica ha iscritto duenelper lasul lavoro del 26enne. L’operaio di Volla (Napoli) è deceduto mentre era al lavoro in un’azienda di costruzioni metalliche di San Marco Evangelista, Caserta, la Laminazione Sottile. Lasul caso ha aperto un fascicolo, indagando i vertici della società. Disposto anche il sequestro del macchinario che avrebbe schiacciatonel tardo pomeriggio di ieri. Stando ad una prima ricostruzione dei carabinieri di Maddaloni, il giovane sarebbe rimasto incastrato con un braccio nel macchinario, che lo avrebbe poi risucchiato e schiacciato. Inutili purtroppo i soccorsi.

