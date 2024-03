Morte di Ugo Russo | la testimone | “Aveva puntato la pistola alla fronte del carabiniere”

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Lache era in auto con il carabiniere ha raccontato in aula di aver visto Ugopuntare ladell'uomo prima di scappare.

Rimosso lo stipite di una porta: dall'analisi si spera di poter trarre elementi utili per chiarire le circostanze della Morte del giovane, ucciso da un carabiniere che stava tentando di ... (fanpage)

di Massimiliano Mingoia MILANO Il primo ricordo , personalissimo, di Ugo Intini, lo tira fuori per “Il Giorno“ Paolo Pillitteri , ex sindaco socialista con la passione del giornalismo, una ... (ilgiorno)

La Storia di questa ragazza, Barbara Scarpa, grida al miracolo. Nella sua vita: la malattia , l’esperienza pre-morte e poi Medjugorje . Barbara era affetta da un infezione polmonare che non le ... (lalucedimaria)

Morto Paul Alexander, l’uomo che ha vissuto 70 anni in un polmone d’acciaio: Cadavere di una 70enne ritrovato nella sua casa a Foggia: “È morta da 2 mesi” Il corpo senza vita di una signora di circa 70 anni, in uno stato avanzato di decomposizione, è stato trovato in un ...youmedia.fanpage

Buon Compleanno Senatore!: Sabato 16 marzo alle ore 16, nella Rocca di Lonato a Lonato del Garda (BS) in omaggio a Ugo Da Como, una rappresentazione teatrale dal titolo “Buon Compleanno Senatore”.liquidarte

Buon Compleanno Senatore! – Rappresentazione teatrale in omaggio a Ugo Da Como il 16 marzo a Lonato del Garda (Bs): Sabato 16 marzo alle ore 16, nella Rocca di Lonato, una rappresentazione teatrale dal titolo “Buon Compleanno Senatore” ...informazione