Monza | Mota | “Dopo il gol Galliani mi ha mandato 30 messaggi”

(Di mercoledì 13 marzo 2024) DanyCarvalho, attaccante del, parla della rete in rovesciata nel match contro il Genoa: “mi ha30, dicendomi che in tutta la sua carriera non aveva mai visto un gol così. Sentirselo dire da uno come, con tutto quel che ha vissuto al Milan, è speciale ed emozionante. Un gol così lo provavo da piccolino, un paio ne avevo anche fatti. Sto cercando di dare continuità, Palladino mi dice sempre che non so quanto sono forte. La convocazione in Nazionale portoghese? Ci spero, venerdì ci saranno i nomi, sono già tra i preconvocati e sono orgoglioso di questo”. SportFace.