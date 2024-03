Monfalcone | la sindaca Cisint non abbandona la crociata contro le moschee La comunità islamica risponde con carte bollate e proteste

(Di mercoledì 13 marzo 2024), città divisa. Anna(leghista) che non sembra essere disposta a trattare. La, che rappresenta il 30 per cento della popolazione, costretta a cominciare il Ramadan, il mese dedicato alla preghiera e al digiuno, elemosinando uno spazio che le viene negato. Davvero asi rischia una crisi sociale ed etnica. Il 28 febbraio Carlo Saltelli, presidente del Consiglio di Stato, aveva accolto la richiesta delladi tornare nei due centri culturali fatti chiudere al culto dal sindaco per motivi di legislazione urbanistica. Si tratta di una guerra cominciata alcuni mesi fa che ha trovato da parte dei giudici un’apertura temporanea (concessione della sospensiva), in attesa dell’udienza per una decisione sul merito che ...

La sindaca di Monfalcone Anna Maria Cisint è stata posta sotto protezione dopo una serie di valutazioni in merito ai rischi che corre per la sua incolumità. E quanto apprende l'ANSA. (quotidiano)

La prima cittadina ha chiuso due centri di preghiera in città. Fedriga: "Qualsiasi atto intimidatorio da qualsiasi parte venga, per qualsiasi questione è da condannare” (repubblica)

Nel giorno in cui la comunità musulmana di Monfalcone vince la prima battaglia giudiziaria contro la chiusura delle moschee in città, la sindaca leghista Anna Maria Cisint denuncia di aver ricevuto ... (ilfattoquotidiano)

Monfalcone, la comunità islamica può pregare ma in un sottopasso ferroviario: Diritti (Politica) Il questore ha indicato anche un parcheggio in zona industriale. La decisione è stata presa (in attesa del Tar) per mediare con la sindaca Cisint, che non vuole si pratichi la relig ...ilmanifesto

Nei centri islamici per ora non si prega, decisione il 19: Decreto-bis del Consiglio di Stato, ma è stallo. Gli islamici tornano a chiedere un confronto per il Ramadan, Cisint chiama in causa Fincantieri ...rainews

Il Consiglio di Stato dà ragione al Comune di Monfalcone sulla vicenda dei centri islamici: Conferma e sostegno su tutta la linea delle posizioni tenute dal sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, sulla vicenda dei due Centri islamici da parte del Consiglio di Stato che, con la pronuncia d ...triestecafe