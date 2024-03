Monfalcone | ko per gli islamici in tribunale | chiusi i centri illegali

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Conferma e sostegno su tutta la linea delle posizioni tenute dal sindaco di, Anna Maria Cisint, sulla vicenda dei dueè arrivata da parte del Consiglio di Stato che, con la pronuncia del presidente Giulio Castriota Scanderbeg, ha affermato che, fino al 19 marzo, quando verrà discussa la sospensiva, i musulmani non potranno pregare nelle due strutture. L'esponente della Lega esulta: «Si tratta di un pronunciamento molto importante - osserva Cisint - perché avviene dopo le forzature messe in atto dagli esponentie da quelli della sinistra locale che volevano imporre l'utilizzo di quegli spazi in violazione alle regole urbanistiche e di sicurezza e che avevano, falsamente, utilizzato le ordinanze comunali presentandole come atti volti a impedire il diritto alla preghiera. Inoltre, la ...

Nel cantiere l’azienda e le ditte subappaltatrici impiegano stranieri per più dell’80% della manodopera necessaria a costruire le navi da crociera. Proprio mentre la prima cittadina si lancia in una ... (huffingtonpost)

Amianto, il fondo per le vittime rischia di andare alle imprese: Salute (Lavoro) Il governo ha stanziato venti milioni di euro per chi si è ammalato di amianto sui cantieri navali. Ma l’associazione degli esposti all’amianto denuncia: «i soldi in realtà andranno so ...ilmanifesto

Fondo Vittime Amianto, appena 17 giorni per chiedere aiuto!: AIEA, chiesto accesso agli atti INAIL: procedure agevoli soltanto per le Società partecipate, di fatto impraticabili per le vittime e familiari. In Italia ancora 4.000 morti di amianto “senza voce” al ...articolo21

A2A approva nuovo piano al 2035: investimenti per 22 miliardi di euro: (Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di A2A, multi-utility italiana quotata su Euronext Milan, ha approvato il nuovo Piano Strategico 2024-2035 che rilancia e estende gli obiettivi di crescit ...finanza.repubblica