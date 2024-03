Momenti difficili? Mattarella | Tanti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 13 marzo 2024) 17.30 "La Repubblica è fondata sul lavoro, non sul privilegio". Così il Presidente della Repubblica in un dialogo con 12 giovani creator sulla Costituzione. "Diritti e democrazia vanno coltivati perché non appassiscano.Spero la partecipazione al voto torni a crescere"."L' Italia è una.Una non è solo l'articolo di un sosvo.E'una perché non è una somma o una federazione di repubbliche" Un giovane domanda quale sia stato il momento più difficile della sua carriera erisponde: "Talmenteche non me li ricordo più".