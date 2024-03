(Di mercoledì 13 marzo 2024) Tel Aviv, 13 mar. (Adnkronos) – Ilgenerale Gali Baharav-Miara ha ordinato al ministro della Sicurezza nazionale Itamar Bendi cessare il suo coinvolgimento nell?interrogatorio di undi polizia che ieri sera ha sparato a un adolescente palestinese uccidendolo, avvertendo che le sue azioni costituiscono ?illegale?. La lettera di Baharav-Miara arriva dopo che il ministro di estrema destra si è presentato davanti agli uffici del Dipartimento per le indagini di polizia interna (Dipi) per prestare il suo sostegno a undella polizia di frontiera che doveva essere interrogato sulla morte di un 13enne durante gli scontri avvenuti ieri sera nel campo profughi di Shuafat, a Gerusalemme Est.Baharav-Miara ha affermato che ?le indagini penali, comprese quelle degli agenti ...

Viene descritto come un anziano con scarsa memoria Joe Biden nel rapporto del procuratore speciale Robert Hur, secondo il quale il presidente Usa non può essere incriminato perché sarebbe difficile ... (open.online)

Accuse degli avvocati di Trump contro il procuratore di Manhattan Gli avvocati di Donald Trump accusano il procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg di perseguire in modo aggressivo un caso ... (newsnosh)

Gare per immobili pignorati ostacolate: 10 indagati, un arresto: La Spezia, 13 marzo 2024 – Sarebbe stato ostacolato il corretto svolgimento di tre gare relative a immobili pignorati dal Tribunale della Spezia, con lo scopo di recuperarne la proprietà. L'inchiesta ...lanazione

“Falso in bilancio”, i vertici di Gest a processo per i conti della tramvia: Firenze, 13 marzo 2024 – Ci sarà un processo per Jean Luc Laugaa e François Mazza, rispettivamente amministratore delegato e presidente del consiglio di amministrazione di Gest, l'azienda che gestisce ...lanazione

Mo: procuratore accusa Ben Gvir di interferenza in caso agente indagato: Tel Aviv, 13 mar. (Adnkronos) - Il procuratore generale Gali Baharav-Miara ha ordinato al ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir di cessare il suo coinvolgimento nell’interrogatorio di un ...affaritaliani