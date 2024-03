Mo | Ben Gvir difende agente indagato per aver sparato a 13enne

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Tel Aviv, 13 mar. (Adnkronos) - Il ministro israeliano per la Sicurezza Nazionale Itamar Bensi è recato negli uffici del Dipartimento per le Investigazioni della Polizia Interna (Dipi) per dare il proprio sostegno a undella Polizia di Frontiera, che sarà interrogato pera morte a un ragazzo di 13 anni durante scontri ieri sera nel campo profughi di Shuafat, a Gerusalemme Est. La polizia ha affermato che l'adolescente, identificato come Rami Hamdan Al-Halhouli, hafuochi d'artificio “direttamente” contro le forze di sicurezza israeliane che operano nella zona, anche se le riprese video dell'incidente mostrano i fuochi d'artificio sparati in aria. Il ministro di estrema destra, che spesso fornisce il proprio immediato sostegno pubblico agli agenti di polizia accusati di ...