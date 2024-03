Mo | 2 palestinesi uccisi e 4 feriti in raid dell' Idf a Jenin

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ramallah, 13 mar. (Adnkronos) - Duesono statie altri quattroin un'Idf a, in Cisgiordania. Lo riporta l'agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa, citando funzionari medici locali, secondo i quali le truppe israeliane hanno aperto il fuoco sul gruppo difuori da un ospedale.

Le notizie sul conflitto Israele - Hamas di martedì 12 marzo, in diretta. Idf annuncia la morte di un soldato, ostaggio di Hamas . A rischio il mandato del Primo ministro israeliano. (corriere)

Il Ramadan poteva diventare l’occasione per una tregua prolungata a Gaza. Invece rischia di trasformarsi nel pretesto per intensificare le tensioni e le violenze anche in Cis Giordania . Tel Aviv ha ... (ilfattoquotidiano)

Roma, 13 marzo 2024 – Hamas smentisce di aver accettato una proposta di mediazione sul cessate il fuoco, bollando come “notizie false” quelle circolate ieri sui media arabi. “Nessun nostro delegato ... (quotidiano)

Due israeliani feriti in un attacco a Gerusalemme: riferita dalla agenzia di stampa palestinese Wafa è stata confermata dalla radio militare secondo cui i due palestinesi uccisi a al-Jib erano impegnati nel lancio di bottiglie incendiarie verso ...ansa

Guerra a Gaza, Hamas smentisce accordo sul cessate il fuoco. Due palestinesi uccisi dall’esercito israeliano a Gerusalemme: Comunicato via Telegram dei terroristi: “Nessun nostro delegato in partenza per il Cairo”. La polizia israeliana denuncia un “attacco con coltello” a Gerusalemme. Nave greca di Aspides abbatte due dro ...quotidiano

Accende fuoco d'artificio, ucciso a 13 anni dai soldati israeliani: esulta la destra estremista: Orrore a Shuafat, a est di Gerusalemme. I fuochi d'artificio di Rami El Halhuli non erano diretti contro gli agenti e non li mettevano in pericolo, scrive l'autorevole quotidiano progressista israelia ...today