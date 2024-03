Miranda | «Simeone | partite così le allena mentalmente! Inter forte»

Atletico Madrid vs Real Betis: Preview and Prediction: Atletico Madrid aims to bounce back from a disappointing period as they take on Real Betis, who are chasing a European place ...thehardtackle

Atletico Madrid-Betis, le probabili formazioni: Simeone vuole tornare a vincere: L’Atletico Madrid difende la zona Champions visto il rendimento altalenante avuto nella prima parte di stagione. La squadra di Simeone è quarta in classifica con 52 punti, a meno tredici dalla vetta e ...sportnotizie24