Minacce e aggressioni al titolare di un parcheggio a Pozzuoli | tre arrestati

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 13 marzo 2024)aldi un. Gli indagati volevano per agevolare la propria attività di parcheggiatori abusivialdi un. La Compagnia Carabinieri diha eseguito un provvedimento di applicazione della misura cautelare in carcere. Ad emettere il provvedimento il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli su richiesta della locale DDA. A finire in carcere tre persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di estorsione e tentata estorsione. Tutti i delitti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l’attività dell’organizzazione criminale denominata clan Longobardi – Beneduce, operante sul ...