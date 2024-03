Mimì Rea | finalmente un seminario su di lui

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 13 marzo 2024)Rea,un convegno su di lui Ma la letteratura può aiutare ad emanciparsi da una politica troppa attenta ai vantaggi miseri del piccolo cabotaggio? Gli organizzatori della due giorni seminariale “Domenico Rea ed i giovani, la parola politica della letteratura” -14 e 15 marzo: alla Biblioteca “Pagliara” in via Suor Orsola 20 a Napoli presso l’omonimo Istituto universitario – che vedrà presenti il meglio dell’Accademia e degli studiosi del genio di Nofi, pensano di sì. «Alcuni anni fa, il 19 gennaio del 2006, prima delle Celebrazioni del centenario che hanno mostrato l’inesauribile durata della scrittura Domenico Rea, che ci parla ancora, – dice il libraio-editore Raimondo Di Maio – suggerii dalle pagine del Mattino, con l’articolo “Donmaestro di vita per i bambini”, una riflessione sul tema: probabilmente allora i ...