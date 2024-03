Milano-Torino 2024 | vince Bettiol L' ordine d' arrivo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Salassa, 13 marzo– La, la classica più antica del mondo grazie alla fondazione datata 1876, porta la carovana da Rho a Salassa dopo 177 chilometri: a trionfare è Alberto, che scatta sulla salita di Prascorsano e da lì in poi, complice anche un abbigliamento idoneo nel casco e negli scarpini, comincia una cronometro contro un gruppo senza l'accordo buono per sognare la rimonta, con l'Uae Team Emirates, la squadra più competitiva grazie a Jan Christen, Marc Hirschi e Diego Ulissi, a masticare amaro. La cronaca A dispetto della startlist annunciata non partono da Rho né Ruben Fernandez (Cofidis) né Alexander Krieger (Tudor Pro Cycling Team): ci sono invece Marcel Camprubì (Q36.5 Pro Cycling Team), Mattéo Vercher (Team TotalEnergies) e Marco Murgano (Team Corratec-Vini ...