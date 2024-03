Milan | solo Masi a Praga | domani arrivano Furlani | Ibrahimovic e Moncada

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Vigilia con undirigente aper il. In attesa di, che sono attesinella capitale ceca,...

Alberto Bettiol vince la Milano-Torino 2024

Milan, altro ingresso nel management: lo manda Cardinale: Periodo di cambiamenti in casa Milan, non solo dal punto di vista della squadra e del campo. Nei prossimi mesi la struttura societaria e dirigenziale potrebbe avere una conformazione molto diversa da ...milanlive

Vettore: “Più che un altro allenatore al Milan occorrerebbero giocatori di spessore, Loftus potrebbe segnare anche di più”: L’ex estremo difensore Antonio Vettore non crede che sia necessario un cambio in panchina nel club rossonero. MilanNews ha intervistato Antonio Vettore per parlare dell’attualità di casa Milan. “Con l ...notiziemilan

Inchiesta Milan, da RedBird filtra stupore. E si prepara la linea difensiva: Nel quartier generale del fondo gestito da Cardinale per ora nessun commento ufficiale, ma vengono sottolineati in particolare alcuni aspetti dell'impianto accusatorio ...gazzetta