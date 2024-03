Milan | Simon Kjaer convocato dalla Danimarca per i prossimi impegni

A Praga tornano titolari Leao e Giroud: Rafael Leao e Olivier Giroud torneranno titolari in casa dello Slavia Praga, nella gara valida per il ritorno degli ottavi di Europa League (si ripartirà dal 4-2 per il Milan del match ...milannews

Calciomercato Milan: Xavi Simons sogno rossonero: Il Milan della prossima stagione potrebbe presentare diverse novità. Il club ha deciso di affidare a Zlatan Ibrahimovic il compito ...calcioline

Milan, tutto pronto per Praga: c’è solo un assente | VIDEO CM.IT: Milan, abbondanza per Pioli verso lo Slavia Praga In difesa ... Per l’altro posto più Matteo Gabbia di Simon Kjaer. A centrocampo tiene banco un altro ballottaggio tra Tijjani Reijnders e Ismael ...calciomercato