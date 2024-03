Milan-Real Madrid oggi in tv | canale | orario e diretta streaming quarti Youth League 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 13 marzo 2024)sarà visibilein tv: ecco le informazioni sudel match valido per idi finale di. Grandissima chance per i rossoneri di Abate di rendere questa stagione davvero entusiasmante: si sfidano i pari età dei blancos e in palio ecco il pass per le semifinali della competizione Uefa per le U19. Chi vincerà? Si parte alle ore 16 di mercoledì 13 marzo al centro sportivo Vismara,tv fissata su Sky Sport Uno esu Sky Go, Uefa TV eTV,testuale su Sportface. SportFace.