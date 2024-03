Milan | Pioli | perché non giochiamo il Mondiale per club? Vi dico la mia

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 13 marzo 2024) L’allenatore del, Stefano, in conferenza stampa alla vigilia dello Slavia Praga ha detto la sua suli rossoneri non giocano ilperVigilia di Slavia Praga-, gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League.. L’allenatore dei rossoneri, Stefano, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida in programma domani alle 18.45 alla Fortuna Arena di Praga. Dopo il vantaggio maturato all’andata (rossoneri vittoriosi 4-2), domani bisognerà portare a termine il lavoro con la conquista dei quarti di finale. Una trasferta da approcciare nella maniera giusta visto l’ambiente caldo che i rossoneri si troveranno di fronte. Tra i vari argomenti toccati nel corso della conferenza,ha anche espresso la ...