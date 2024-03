Milan | Pioli | “Indagini? Intorno a noi ho visto tranquillità e serenità”

Slavia Praga-Milan, Pioli non vuole distrazioni: “L’inchiesta Per noi c’è solo il campo”. Tomori torna titolare: Europa League, per il ritorno degli ottavi i rossoneri devono difendere due gol di vantaggio: “Ci aspetta una partita tosta” ...ilgiorno

Milan-Lazio serie A: Pioli: «Per blasone, il Milan deve andare a giocare il Mondiale per Club». Qualificate per il 2025 Juventus e Inter Il Milan, dopo il sorpasso alla Juve in campionato, sfida la Slavia Praga per il ...juventusnews24

Slavia Praga-Milan in Europa League: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario: Slavia Praga (4-2-3-1): Stanek; Vicek, Holes, Zima, Boril; Masopust, Dorley; Doudera, Provod, Zmrzly; Chytil. All. Trpisovsky. Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria ...ilmessaggero