Milan | la nota di RedBird | “possediamo il 99 | 93% del club | accuse false”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 13 marzo 2024)ha deciso di uscire allo scoperto con unadopo le ultime vicende in casae il blitz della Guardia di Finanza sulla vendita del. “Fund IV ed i suoi sottoscrittori possiedono il 99,93% dell’AC; il restante 0,07 è in mano a singoli azionisti italiani tifosi di lunga data del. L’idea chenon possieda e non l’ACè assolutamente falsa ed è contraddetta da tutte le prove ei fatti, compresi quelli che potenzialmente sono alla base dell’indagine”. E’ la dichiarazione di un portavoce di. “Quando abbiamo assunto il controllo deldopo il closing, Elliott ha fornito un prestito acon scadenza a tre anni e nessun diritto ...