«Mi dà fastidio quando la gente dice che puoi avere tutto perché | francamente | non puoi Amo le mie figlie | e mi completano Ma in termini di celebrità pop me l' hanno completamente rovinata»

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Lily Allen è una delle cantanti più famose del mondo. dal 2006 ha scalato le classifiche mondiali con successi come Smile, Not Fair, The Fear e Fuck You. E poi, come molte donne, si è trovata davanti al bivio: famiglia o carriera? E ora spiega che «amo le mie, ma mirovinato la carriera». Lavoro e maternità: l’Italia non è ancora un Paese per mamme X ...