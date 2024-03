Mi Ami Festival 2024 | presenti anche i CCCP | saranno loro ad aprire la diciottesima edizione

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Milano, 13 marzo– “Un’emozione indefinibile”, “una questione di qualità”, “una situazione eccellente”: gli organizzatori del Mi Aminon trovano le parole appropriate per manifestare la felicità di aver consegnato il live d’apertura della festa ai– Fedeli alla linea. Sarà la band emiliana adilin una data aggiuntiva al programma già stabilito dal 24 al 26 maggio al Circolo Magnolia di Milano: a queste date si aggiunge il 23 maggio, serata in cui Giovanni Lindo Ferretti, Annarella Giudici, Massimo Zamboni e Danilo Fatur si esibiranno sul palco per un concerto – evento. Iin concerto al Mi AmiSi tratta dell’unico appuntamento della band emiliana in Lombardia, in occasione della tournée italiana “In FEDELTÀ la LINEA ...

Roma, 6 marzo 2024 - La Russia ha attaccato l'Ucraina per difendere la minoranza filorussa, il presidente Vladimir Putin , in un incontro con i partecipanti al Festival Mondiale della Gioventù , ha ... (quotidiano)

Concerto evento nel Salento per i CCCP col tour “In Fedeltà la Linea c’è”: per un’anteprima del Mi Ami Festival (23 maggio), all’Ippodromo delle Capannelle di Roma per Rock in Roma (13 giugno), Collegno, in provincia di Torino, per Flowers Festival (27 giugno), al Barton ...lecceprima

MI AMI Festival: il 23 maggio il concerto d’apertura con la prima data italiana dei CCCP – Fedeli alla Linea: (Mi-lorenteggio.com) Milano 13 marzo 2024 – Nell’anno della diciottesima edizione – e dunque del conseguimento della maggiore età – il MI AMI Festival rende sempre più imperdibile questo proprio ...mi-lorenteggio

Cccp-Fedeli alla linea, al via da Bologna tour italiano: I Cccp-Fedeli alla linea tornano sulle scene live in Italia con il tour 'In Fedeltà la linea c’è' che prenderà il via da Bologna il 21 maggio prossimo. Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annare ...adnkronos